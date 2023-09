Eindringliche Texte gepaart mit Indie-Gitarren, Banjo, Mandoline und einer ordentlichen Portion Aufbruchsstimmung – das ist Jante!

Mit ihrer im April erscheinenden neuen EP „Blick ins Freie“ kreieren Jante ihren eigenen Folkpop-Sound und erklären ihn zum Indie-Deutsch-Folk. Die Single „Einfach Leichter“ erscheint bereits im Februar als erster Vorbote der Ep. "Einfach leichter" soll als Mutmacher dienen, in Beziehungen gemeinsam Probleme anzupacken, anstatt bei Krisen direkt alles hinzuwerfen. Denn gemeinsam ist vieles dann doch irgendwie schöner im Leben, wenn auch nicht immer unbedingt leichter. Schon mit der Single „Gewohnheit“ aus dem Vorgänger „Kein Asphalt“ konnten Jante u.a. den Einzug in die großen deutschen Spotify-Playlists („Deutschpop“, „New Music Friday Deutschland“) feiern und in kurzer Zeit über 100.000 Streams sammeln. Zudem fand die EP Eingang in das Programm zahlreicher namhafter Radiosender. Nach einem ausverkauften Releasekonzert und drei Touren als Support von KUULT und ALINA vor bis zu 1000 Zuschauern am Abend, haben Jante für ihre kommende dritte EP „Blick ins Freie“ ihren deutschen Indie-Folk weiter verfeinert und sich als 4-köpfige Band neu aufgestellt. In dieser Konstellation bringen Jante die neuen Songs im Frühjahr auf Tour durch die Clubs der Republik.