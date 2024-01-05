Toni Mogens: My Love

Toni Mogens startet am 05.01.2024 mit seiner neuen Single „My Love“ vielversprechend ins neue Jahr! Nachdem seine vorherigen Singles „Sorry Not Sorry“ und „Wild Goose Chase“ innerhalb kürzester Zeit bereits über 250.000-mal gestreamt wurden, hat Toni definitiv das Potenzial, ganz oben mitzuspielen. „My Love“ verbindet energetische Rhythmen, die an Produktionen von Timbaland erinnern, mit eingängigen Hooks wie man sie von Nico Santos kennt. Noch mehr Energie geht nur, wenn man den Artist dann auch noch Live auf der Bühne erlebt! Und auch das ist in 2024 möglich, denn im Februar führt der Karlsruher Sänger seine im Dezember gestartete „Nothing To Worry“ Tour fort und gibt dabei noch weitere neue Songs seiner kommenden EP, die am 01.03.2024 erscheint, zum Besten.



14.02.24 Berlin / Badehaus

23.02.24 Wien / B72

01.03.24 Hamburg / Hebebühne