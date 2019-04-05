Startschuss bei MIVA. Single „NEU“ - Sommerhit und Ohrwurmgarantie

Was sollte ein Sommerhit haben?

Eine positive Aussage! Check. Thema: Liebe! Check. Ohne Kitsch! Check! Toller Rhyth- mus! Check. Und tanzbar sollte er sein! Double check.

Mit ihrer ersten Single “NEU” kommt MIVA mit Frische und Tiefgang daher, was wirklich begeistert. Sie erinnert an eine Deutsche Mischung aus Sigrid und Dua Lipa. Das ist au- ßergewöhnlicher und moderner Pop, wie wir ihn uns wünschen. Mit MIVA ist Sommer im Radio.

Sie singt von Liebe - und das auch noch ziemlich schön. Wer hier Kitsch erwartet, wird ent- täuscht. Viel mehr er- zählt die 26-Jährige von einer bewussten Ent- scheidung jeden Tag aufs Neue für einen besonde- ren Menschen und sich selbst! Liebe heißt für sie, sich vollkommen hinzugeben und ichts für selbstverständlich zu nehmen.

Produziert wurde dieser tanzbare, moderne Popsong mit Ohrwurm- Qualität von David Jürgens (u.a. Max Giesinger, Wincent Weiss) und Ralf Christian Mayer (u.a. Mark Forster, Clueso) zusammen mit Lisa Nicklisch (Lisa WHO, Madsen) entstand der Text, ein besseres kreativ Team kann man sich für den Start kaum wünschen. Sie, das ist MIVA und nein, wir kennen sie bisher noch nicht. Aber diesen Namen sollten wir uns merken. In der Musikszene bietet sie mit Ihrer einfühlsamen Stimme, aussagekräftigen Texten und dem frischen Dance-Pop Sound eine gelungene Abwechslung, die wir gerne auf Heavy Rotation im Radio hören wollen.

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