The xUrbs: Stranded

Von gefühlvoller Mehrstimmigkeit über Ohrwürmer, die im Kopf Dauerschleifen drehen, bis hin zu temporeichen und tanzbaren Momenten, lassen The xUrbs einen unglaublich vielseitigen Fächer an Gefühlen aufleben. Die neue EP „Stranded” der drei Berliner Jungs Tobi, Malte und Leon bereichert die Indie-Pop Welt der vergangenen Jahre mit neuem Charme. Frisch, voller Tatendrang und zugleich vertraut klingen die fünf Songs auf „Stranded“. Nachdem die erste EP „Moonland“ bereits einen Vorgeschmack auf die musikalische Finesse der drei Jungs gab, zeichnet sich auf der neuen EP „Stranded” ein noch reiferer und intimerer Sound ab. Neben nostalgischen Augenblicken für das gut behütete Indie-Herz, zaubert das Trio neue Erinnerungen in unser musikalisches Bilderbuch. Geprägt von den vielen Unsicherheiten und Sehnsüchten während des Lockdown, lassen insbesondere die beiden Singles „Bizarre” und „Running Home” gleichzeitig viel Raum für Zuversicht und die immer wiederkehrende Vorfreude auf den Sommer.