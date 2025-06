Zurück nach vorn – FARGO mit neuer Single „2006“

Und plötzlich ist es wieder da: dieses ganz besondere Gefühl, wenn man etwas Altbekanntes neu entdeckt. Anderthalb Jahre lang war es stiller um FARGO, aber keineswegs ruhig in ihm. Einerseits: Kein neuer Song, kaum öffentliche Auftritte. Andererseits: Besinnung, Neusortierung, viel Selbstarbeit im Studio. „Ich musste erst wieder hören, wie ich eigentlich klinge“, sagt er. Die Pause war nötig – nicht, weil nichts mehr ging, sondern weil etwas Neues entstehen musste. Jetzt ist er zurück. Mit einer Single, die klingt, als hätte jemand einen Sonnenstrahl aufgenommen: „2006“.

Der Song ist ein musikalischer Zeitsprung – zurück in eine Zeit, in der alles möglich war. Für FARGO war es das Jahr, in dem er 18 wurde. Heute, mit 36, feiert er die doppelte Volljährigkeit. Und auch wenn er die bisherige Hälfte seines Lebens markiert:„2006“ ist kein Song über ein bestimmtes Jahr. Es ist ein Song für jedes Jahr, in dem man das Gefühl hatte, dass einem die Welt offen steht. Der Moment, in dem Musik einfach alles war. Pflichten weit weg und der Bass das Einzige, was zählt. FARGO hat dieses Gefühl konserviert – nicht kitschig, sondern ehrlich. Zwischen warmen Synths, organischem Groove und einer Melodie, die sofort bleibt, entsteht ein Sound, der nicht zurückblickt, sondern nach vorne schaut.

Nach dem Erfolg seines Albums „Gutes Gefühl“ hat sich FARGO Zeit genommen, vieles alleine produziert, experimentiert, losgelassen. Erst danach öffnete er sich wieder für Co-Writes, für Austausch – und für genau den Sound, den man jetzt hört: gereift, aber leichtfüßig. Pop mit Haltung, der Herz und Füße gleichzeitig erreicht.

FARGO ist kein Nostalgiker. Er ist jemand, der mit beiden Beinen im Leben steht – Vater, Musiker, Laubenpieper. Aber manchmal, sagt er, hilft ein kurzer Blick zurück, um zu spüren, wie weit man gekommen ist. „2006“ ist genau dieser Blick. Und ein Song, der uns daran erinnert, wie es sich anfühlt, wenn alles vor einem liegt.