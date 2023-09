2020 war für uns alle ein schweres Jahr, in dem zwar Vieles nicht nach Plan gelaufen ist, aber die Menschen sich vielleicht genau deswegen wieder näher gekommen sind. Ich sehe in den Augen meiner Familie und Freunde Verbundenheit, Hoffnung und Optimismus. Und ich glaube das macht uns unglaublich stark und lässt uns enger zusammenstehen als je zuvor. Eine Zeit von Veränderungen aber auch von etwas Gutem – Something Beautiful!