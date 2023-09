Get Jealous: I'm Sorry Michelle

Wenn das unaufgeräumte Zimmer, das selbst verursachte und außer Kontrolle geratene Chaos, zu tief ins Innere blicken lässt, können zwischenmenschliche Beziehungen schnell kompliziert werden. Get Jealous wissen das und haben dieser prekären Lebenslage einen Song – besser gesagt eine Entschuldigung – gewidmet. “I’m Sorry Michelle” (VÖ 16.06.2023) ist die zweite Single-Auskopplung aus ihrem frisch angekündigten Debütalbum “Casually Causing Heartbreaks”, das am 6. Oktober via corner.company erscheinen und sich rundum verpasste Chancen, toxische Beziehungen und Tinder Matches drehen wird. Die Single kommt düsterer als ihre Vorgängerin “Sally” daher. Der wuchtige Einstieg ebnet den Weg für einen schonungslos-ehrlichen Einblick in eine von Anxiety gebrandmarkte Gefühls- und Lebenswelt. Noise- und Stone-Rock angehauchte Elemente greifen das Angstgefühl musikalisch auf. In dem Song rekapituliert Frontperson Otto eine Phase, in der die mentale Gesundheit zu wünschen übrig ließ. Schnell spiegelte sich der psychisch instabile Zustand innerhalb der eigenen vier Wänden wider: Essensreste begannen sich zu stapeln, Dreckwäsche, wohin man sah. “I wanna make out on my couch but I can’t let you in” lautet es also prima facie im Song. Niemand sollte die in Ottos Zimmer herrschende Anarchie zu Gesicht bekommen. Wirklich niemand. Doch nach einem ordentlichen Stück Überzeugungsarbeit darf Michelle, die zu diesem Zeitpunkt Otto datet, eintreten. Dieser intime Einblick bleibt allerdings nicht folgenlos. Das Verhältnis der beiden wird am Morgen darauf von Otto beendet…Whoopsie. “Ich konnte nicht mit dem Fakt umgehen, dass sie bis in mein Zimmer gekommen war. Es war einfach toxisch und ich bereue jetzt sehr doll, wie ich damals reagiert habe.”, sagt Otto heute. Der Song soll als große Entschuldigung an Michelle dienen. Entschuldigung angenommen