EVERDEEN: I'm Sorry

Wie sagt man jemandem, dass man ihn nicht mehr liebt, und ist das etwas, wofür man sich entschuldigen muss? Die neueste Single "I'm Sorry" des Indie-Trios Everdeen stellt diese Fragen mit einer bittersüßen Reminiszenz an eine Beziehung, die zum Scheitern verurteilt war, aber immer noch schmerzt. 80er-Jahre-Synthies und "The Cure"-ähnliche Gitarren untermalen den schwebenden Gesang von Sängerin Sümeyra in diesem melancholischen Indie-Track mit einem Hauch von Dream Pop.