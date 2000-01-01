Nachdem sie in den letzten Jahren mehr als nur ein wenig Aufsehen in der

erblühenden Indie-Szene Süddeutschlands generieren konnten, sind Everdeen

bereit für den nächsten Schritt – oder Sprung, um genau zu sein: Mit „Stay“

entledigt sich das Stuttgarter Trio endgültig der Rolle der melancholischen,

introvertierten Indie-Tagträumer und zeigt uns stattdessen sein wahres, weltoffenes

Gesicht. Zwischen kosmopolitischer Chuzpe und jener schwer greifbaren

Sehnsucht gabeln auf dem Weg zahlreiche neue Einflüsse und Aromen für ihren

jenseitigen Indie Rock auf und segeln entschlossen einem neuen Horizont

entgegen.

Gegründet im sonnengetränkten San Francisco von US-Amerikaner Ian Stahl und

der türkisch- deutschen Sängerin Sümeyra, fand sich das Duo bald darauf in

Stuttgart wieder. Hier trafen sie mit Schlagzeuger Thommy Mross zusammen, mit

dem sie ihren Sound reifen und gedeihen ließen. Wie es sich für ein wahrhaft

interkontinentales und interkulturelles Trio gehört, machte sich dieser Sound nie

von einem bestimmten Ort abhängig und zielt eher auf internationale Standards

ab, wie sie in Großbritannien oder Skandinavien aufgestellt werden. Das macht

„Stay“ nicht nur zu ihrer bislang stärksten Veröffentlichung; es ist zugleich ihr

ergreifendstes, überzeugendstes Werk, ein Werk, das sich in triumphierenden,

überwältigenden Soundwällen über seine Hörer ergießt.

Dadurch wurden Everdeen zugänglicher ohne dabei ihre geisterhafte, ätherische

Aura zu verlieren, die auch Bands wie Florence + the Machine oder London

Grammar atmen. Das führt zu musikalischen Kostbarkeiten wie die euphorisierende

Wucht des Openers „This Place“, eine Hymne darüber, in einem Kaff gefangen zu

sein, das bittersüße „Don’t Give Up The Ghost“ oder das sagenhaft treibende

„Heart Shaped Gutter“. Während diese Songs für die wilde, die ekstatische und

ausschweifende Seite des Trios stehen, zeigen Stücke wie der elegische

Sundowner „Colours“ oder das schwere, monumental wogende Epos „By The

Water“ das Zwielicht in ihren Herzen zeigen und sollten am besten nach

Sonnenuntergang genossen werden. „Stay“ ist für die Träumer. Für die Kämpfer.

Für all die, die die Hoffnung selbst in der größten Dunkelheit nicht verlieren. Und

in einem schrägen Jahr wie diesem haben wir genau so etwas gebraucht.