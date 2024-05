Joanna Gemma Auguri : Your Dark Colours

Your Dark Colours ist eine dunkle Ballade, deren minimale Instrumentierung die ätherische Stimme von Joanna Gemma Auguri voll zur Geltung kommen lässt. Sie ruht geradezu auf einem Bett aus Cello, Orgel, Lap Steel Guitar, Bass und dem minimalen Herzschlag des Schlagzeugs. Unterbrochen nur von ihren eigenen Atemzügen, die zu Beginn des Stücks einen eindringlichen Rhythmus bilden. Ein bewegendes Stück, welches die musikalische Reife der Berliner Sängerin eindrücklich zeigt.

Was dich nicht umbringt, macht dich noch härter. Ein Satz, der einem im Leben öfter begegnet. Ich glaube nicht, dass dieser Satz stimmt - wenn du lernst wirklich zuzuhören, machen dich die Dinge die du erlebt hast verletzlicher.

Manche Menschen erleben ihre Welt emotional dunkler als andere. Sie spüren, durch die Melancholie und im Schmerz stärker, dass sie am Leben sind. Es gibt Studien dazu, ob wir mit einem halb vollen Glas oder mit einem hab leeren Glas durchs Leben gehen. Das alles liegt nicht nur begründet in Erfahrungen aus der Kindheit, sondern auch im Wesen, in der Persönlichkeit, mit der wir auf die Welt kommen. Dieses Lied setzt sich mit dem Thema von Depression und Selbstakzeptanz auseinander und ich fühle mich mit diesem Song stark verbunden. Es geht darum aus der vermeintlichen Verletzlichkeit eine Stärke zu machen.