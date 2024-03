PA69: Breakdancer Girl

DJ DOPE, Mitglied und Produzent der Rap-Formation PA69, ist dafür bekannt, sich schnell zu verlieben. In seinem ersten Solo-Song „Breakdancer Girl“ nimmt uns der hoffnungslose Romantiker deshalb mit auf einen Rummelplatz. Auf einem für die Formation PA69 überraschend anmutenden Beat mit NDW-Anleihen wird der Moment des Sich-Verliebens erzählt. Ort des Geschehens ist das allseits beliebte Fahrgeschäft Breakdancer. Bunte Lichter, die Kraft der Rotation und das in der Gondel neben ihm sitzende Breakdancer Girl verdrehen DJ DOPE den Kopf und bieten den Stoff für eine ganz besondere Rummel-Romanze.

Über die Identität der drei rosa maskierten Rapper DJ DOPE, Rabatto und Turbogianni ist wenig bis überhaupt nichts bekannt. Als gesichert gilt das Aufwachsen im Speckgürtel Berlins und in der nordostdeutschen Provinz. Weitere Gerüchte hinsichtlich der Identität der drei Mitglieder (Basketball-Jugendtrainer, Kampftaucher, Guide-Michelin-Koch, Hochzeits-DJ, Doktor der Rechte oder Freestyle-King) und der Bedeutung des Kürzels PA69 lassen sich nicht zweifelsfrei bestätigen.

All das ist längst vergessen, wenn man die drei live auf der Bühne erlebt. Im März gastiert die Band im bereits seit Monaten ausverkauften SO36. Ende des Jahres geht es dann ins noch einmal deutlich größere Astra Kulturhaus. Mittlerweile ziehen PA69 aber auch weit über die Berliner Stadtgrenzen hinweg ein äußerst diverses Publikum an und spielen beispielsweise ausverkaufte Shows in Rostock, Dortmund oder Hannover und auf Festivals wie dem Spektrum, dem Pangea oder auf diversen Techno-Festivals. Sprich: So langsam kommt niemand mehr an dem Phänomen PA69 vorbei.

Nach ihrer erfolgreichen Tour und ausverkaufter Berlin-Show im letzten Jahr, geht es für die Rap-Formation in diesem Jahr wieder auf Deutschland-Tour.

PA69 live 2024:

28.03. Leipzig - Conne Island

31.03. Hamburg - Knust

01.04. Köln - Kantine

02.04. München - Kranhalle

05.04. Berlin - SO36 (Ausverkauft)