MASHA THE RICH MAN : His Rebel Heart

“There is a crack in everything, that's how the light gets in”, sang einst der legendäre Liedermacher Leonard Cohen. Und es sind ebenso die Risse, die Brüche, die Narben, durch die MASHA THE RICH MAN ein musikalisches Licht scheinen lässt. Der cinematische Folk-Pop der jüdischen ukrainisch-stämmigen Singer-Songwriterin hat viel hinter sich: Trauer, Täler, Tiefe – und sublimiert dies doch zu einer Erhabenheit, die einen beim Hören beinahe demütig zurücklässt.

Bei „His Rebel Heart“ verarbeite ich meinen Umzug damals aus der Ukraine nach Deutschland und wie sich mein Verhältnis zu Bruder und Eltern dadurch verändert hat. Ein bisschen der Schrei eines Kindes nach der Aufmerksamkeit der Eltern, ein bisschen Sehnsucht nach dem früheren Zusammenhalt mit dem Bruder und dem entsprechenden Eifer, ihm alles nachzumachen. Und da er in seiner Kindheit/Jugend sehr rebellisch war, hab ich dies eben auch unbedingt angestrebt - und irgendwann war dieser Teil von ihm dann tatsächlich Teil meiner Geschichte/Persönlichkeit.

Der Song war auch der erste, den ich damals konkret für dieses Projekt geschrieben hatte mit Craig Walker und Novaa - er war sozusagen der Grundstein für alles was danach kam/wie es sich aufgebaut hat.

Das Musikvideo hab ich mit einem fast komplett ukrainischen Team gedreht, weil es mir hier auch am Herzen lag, dass das Team diese Umzugs-Thematik und Kultur, hinter der ich stecke, versteht. (Der weitflächige Angriffskrieg hat tatsächlich nur wenige Tage bevor wir in München drehen sollten, begonnen. Hätte damals nicht gedacht, dass wir’s durchziehen, aber es steckte schon so viel Arbeit drin und wir haben letztendlich mit wenigen Tagen Verzug gedreht)