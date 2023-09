ZUSTRA: Drowned Body

Neues Jahr, neue Single – und wer Bock hat, dass es ballert, ist bei der

Berliner Singer-Songwriterin ZUSTRA (mal wieder) richtig. Das

bombastisch-düstere "Drowned Body" ist der letzte Vorbote ihres von

Indie-Blogs und Kritiker:innen lang erwarteten Debütalbums "The Dream Of

Reason", das am 25. Februar 2022 erscheint.



Wer den Werdegang der kroatisch-deutschen Musikerin und Produzentin seit

ihren vergangenen Singles verfolgt, weiß: Ihr cinematischer Art Pop

schraubt einen – wie etwa ihre letzte Single "Walking On The Moon" – in

kosmische Sphären, und erdet gleichzeitig mit feinsinnigem Gespür für

das Sinnliche und Vieldeutige.



Und so brettert "Drowned Body" voll auf die Zwölf los mit einem schön

dreckig ver-bass-ten Gitarren-Riff, da scheinen die Drums zu einem

Hexentreffen zu laden, während ZUSTRA erst unheilvoll flüstert und ihr

dann die Zeile "The empire strikes back and it will fuck you into

pieces" derart von der Zunge perlt, als würde es sich um eine Verführung

handeln. Für sie ist es offenbar ein Leichtes, im selben Song Referenzen

zu Star Wars und Shakespeare’s Macbeth zu vereinen. In der Ferne

klappert eine Wüstenschlange und hallt eine Mundharmonika wie aus "Spiel

mir das Lied vom Tod" und man weiß gar nicht: Ist das der Titeltrack zu

einem Weltraum-Western, den Lars von Trier erst noch drehen müsste? Oder

ist man in einer Folge Twin Peaks gelandet?



Auch das Musikvideo zu diesem mit Desert Rock angeschwitzten

Alt-Pop-Song kann sich wieder sehen lassen und passt in das

Gesamtkunstwerk der Visual Artist: Ein blauer Planet und eine

verschleierte Frau beeinflussen auf wundersame Weise nächtliche

Geschehnisse auf der Erde. Man kann den Clip als Hommage an das

Science-Fiction-Drama "Another Earth" von 2011 verstehen, einem der

Lieblingsfilme der Sängerin. Das Schauen und Hören regt innere Filme an:

Was wäre, wenn unser Planet ein anderer wäre? Wenn unsere Wahrheit eine

andere wäre?



ZUSTRA beginnt 2022 groß – da darf man sich schon mal auf das Album

freuen!