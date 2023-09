MASHA THE RICH MAN : Forever Boiling

Masha The Rich Man’s wohl beeindruckendstes Musikvideo, das dem selbst ernannten Genre „Cinematic“ Folk-Pop durch die grandiosen Naturgewalt-Aufnahmen Islands, alle Ehre macht, ist für die aktuelle Single „Forever Boiling“ entstanden. Der zart mit einer Harfe startende Song, steigert sich zu einem voll orchestrierten mit echten Streichern bestückten Hörerlebnis.

Ein Lied, das für Mascha alles und gleichzeitig nichts erklärt. Es ist der einzige Song des kommenden Albums, welcher ohne die Intention, etwas Bestimmtes zu verarbeiten, entstanden ist. Er war plötzlich da und hat tausend Fragezeichen hinterlassen, die sich bei jedem Hören neu formen. Und doch beschreibt er wie sonst keiner dieses Gefühl des „Fehl am Platz“-Seins sowie des gleichzeitigen Brennens nach etwas anderem, etwas Fairerem. Einem Leben, in dem man sich nicht verstecken muss für das, was man ist oder sein möchte. In dem man nicht dafür bestraft wird, dass man die falschen Geburtsrechte, sexuellen Orientierungen oder Träume hat.

„Holy father, say: why is it that your favorites have to suffer? While you turn your back around, we blame each other for our own so-called faults”