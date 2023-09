Niemand konnte ahnen, dass es mit den vier Musikern innerhalb kürzester Zeit so steil aufwärts gehen würde: Schon im März desselben Jahres stand man zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne, bereits ein Jahr und diverse Gigs später begann die Band in Eigenregie mit den Aufnahmen des Debütalbums, dessen Veröffentlichung im Frühjahr 2014 erfolgen wird.

Die Sehnsucht, das Scheitern und das Weitermachen – das treibt die vier Jungs von THE SECLUDED künstlerisch um. Dabei finden sie sowohl musikalisch als auch textlich stets neue Variationen dieses Dreiklangs: Mal euphorisch, mal melancholisch, mal verstörend, mal erstaunlich direkt präsentieren sich ihre Songs. Einflüsse von Bands wie Muse, Dredg, Coldplay und Radiohead schlagen sich in ihrem Sound ebenso nieder wie überraschende Versatzstücke von Surf, Reggae und Flamenco. THE SECLUDED sind keine Band, bei der jede Nummer gleich klingt: Jeder Song folgt seiner eigenen Logik, und so variieren Struktur, Instrumentierung und Stimmung von Stück zu Stück. Melodische, abwechslungsreiche Gitarren befinden sich im Dialog mit der markanten Stimme des Sängers Miro Kania, dessen Texte sich mit den zwischenmenschlichen und persönlichen Untiefen befassen, die das Leben in all seinen Facetten so mit sich bringt. Kania vermeidet es dabei, einfache Antworten zu geben; vielmehr stellt er sich in seinen Texten der Multiperspektivität des Daseins und lotet die Möglichkeiten der individuellen Freiheit aus, die uns zwar gelegentlich fordert und alles abverlangt, auf die wir aber deswegen noch lange nicht verzichten wollen. THE SECLUDED präsentieren sich dabei als Band, die die musikalischen Traditionen des 20. Jahrhunderts in sich aufgenommen und zu einem Klangteppich verwoben hat, mit dem sich auch im neuen Jahrtausend noch vortrefflich abheben lässt. Dabei sind sie eine der wenigen deutschen Formationen, die es verstehen, im richtigen Moment auch einmal loszulassen und sich ganz dem Sound und dem Song hinzugeben.