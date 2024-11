Wizard Of Oz

Neuer EP Release des Münchner Rock Künstlers Alex Sebastian führt den Hörer durch eine Reise gefühlter Wahrheiten mit vielen musikalischen Gästen aus der Prog-Szene

Während einige sagen werden, das ist doch eine Single, ist Alex Sebastians neuer Prog Release Wizard of Oz tatsächlich eine Kozept-EP. Den umtriebigen Münchner Rock Künstler treibt seit Jahren die Beobachtung um, wie leicht Menschen in die Fänge marktschreierischer Empörungsinfluenzer geraten. Auf der Suche nach einfachen Antworten für komplexe Probleme wird gerne zu kritiklos geglaubt, vor allem, wenn es der landläufigen Meinung widerspricht. Oder es werden Belege zur Verstärkung der eigenen Meinung gesucht, statt sich die Mühe zu machen, objektive Tatsachen zu finden. Soziale Medien werden von Scharlatanen durchsetzt, die auf Menschenfang gehen und wenn diese auch noch zu reich sind, bauen sie sich entweder kurzerhand selbst eines oder kaufen ein existierendes, um es nach Gutdünken zum Sprachrohr ihrer Ansichten umzubauen.

Was wäre ein geeigneteres musikalischeres Vehikel, wenn man einen Song über gefühlte Wahrheiten macht, als ein und denselben Song mit unterschiedlichen Gastmusikern zu unterschiedlichen, aber doch wiederum gleichen Versionen auszuarbeiten, indem diese ihre eigene gefühlte Wahrheit einbringen. “Also klopfte ich an vielen Türen an und fragte meinungs, ob Interesse bestünde, an diesem Projekt mitzuwirken und eine eigene gefühlte Wahrheit einzubringen.” Herausgekommen ist eine Konzept-EP unter Mitwirkung von großen Namen wie Tony Levin (Peter Gabriel, King Crimson, …), Anika Nilles (Nevell, Jeff Beck), Bruce Soord (The Pineapple Thief), Marco Minnemann (Aristocrats, Steven Wilson), Jerry Marotta (Peter Gabriel, Paul Elvis Costello), Rhani Krija (Sting), Michalina Malisz (Lyrre, Eluveitie) und weiteren Musikern. “Ich wollte bewusst meinungsstarke Musiker gewinnen, die ihre eigene unverwechselbare musikalische Handschrift einbringen.” ergänzt der Münchner Künstler.

“Mein Ziel war, dass sich die Versionen des Songs um einen Kern drehen, wie bei einer Flüsterpost Arrangement-Elemente von Version zu Version weiter gereicht werden. Manche musikalische ‘Erzählung’ durchgehend gleich bleibt und dann doch wieder alles anders ist.” erzählt Alex Sebastian. “Während die Romanvorlage ein armseliger, zwielichtiger Trickser ist, der in Wirklichkeit keine Macht besitzt, aber dennoch einen guten Kern hat, ist mein Wizard of Oz hingegen ein skrupelloser Feigling, der im Schutz der Anonymität der sozialen Medien die Deutungshoheit über die Wahrheit erlangen will.”

Zur komplexen, aber dennoch sehr eingängigen Prog-Nummer (Bruce Soord im Interview mit Alex Sebastian: “Nun, die Nummer ist in großen Teilen 5/8, aber dennoch hast Du es geschafft, einen fließenden 5/8 zu kreiren und keinen sperrigen, was gar nicht so einfach ist.”) ist auch ein narratives Storytelling-Video entstanden, das das Thema aufgreift. Auch hier übernahm Alex Sebastian erneut Drehbuch, Produktion und Regie selbst.

Die EP mit sechs Tracks erscheint am 5. November 2024 - passend um Tag der US-Wahl - und ist dann in allen Streamingplattformen erhältlich. Das Video wird auf dem Youtube Channel @alexsebastianmuc Premiere feiern. Darüber hinaus erscheint ein Dolby Atmos Release, das die zwei Tracks enthält, an denen Alex Sebastian und Bruce Soord gemeinsam gearbeitet haben.