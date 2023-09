Marz - HipHop Künstler und VfB-Fahnenträger. Musikalisch besitzt er bereits ein beachtliches Portfolio an Veröffentlichungen & Kollaborationen, mit dem er sich schon über die Stadtgrenzen hinaus seine Aufmerksamkeit verdient hat. In seiner Musik vereint er textliche Raffinesse und stets mit Bedacht getroffene Auswahl an Beats, die einen Hauch von Nostalgie verströmen.

Als gern gesehener Gast bei Liveshows, schafft es der Stuttgarter seine musikalische Passion mit dem Publikum zu teilen. Dabei definiert er den Status eines Szene-Veteranen mit erfrischenden Newcomer-Ambitionen auf seine Weise. Seinem Ruf als rundum ausgereifter Genre-Connaisseur wird er spätestens dann gerecht, wenn er mit seiner Musik akzentuiert, dass HipHop anwesend ist.