NIKE101, ausgesprochen „Nieke Hunderteins“, ist eine aufstrebende Musikerin aus Wien mit russischen Wurzeln, die sich in der Berliner Musikszene neu etabliert. Die 24-Jährige begann ihre musikalische Laufbahn im Jahr 2020 in Wien und fand ihren Ursprung im klassischen Rap und Trap. Seitdem hat sie sich durch ihre markanten Tracks einen Namen gemacht und ihre stilistische Entwicklung konsequent vorangetrieben.



Unter dem renommierten Label futuresfuture (u.a. GERARD, YUGO, Slav) veröffentlichte NIKE101 ab 2021 ihre ersten Tonträger. Ihr Debütalbum „zu viele Hobbies“ erschien im Februar 2023 und wurde u.a. von der SKE gefördert. Seit 2021 regelmäßig auf dem bekanntesten österreichischen Radiosender FM4, was ihren stetig wachsenden Bekanntheitsgrad unterstreicht. Im Juni 2023 folgte der nächste große Schritt in ihrer Karriere mit einem Vertrag bei Sony Music Austria.



NIKE101 ist jedoch eine Künstlerin, die sich nicht in festen Strukturen aufhalten lässt. Die limitierte Reichweite der Wiener Musikszene brachte sie dazu, neue Wege zu gehen: Durch den Umzug nach Berlin kam der Bruch mit Sony AT, diese markieren einen Wendepunkt in ihrer künstlerischen Entwicklung. In der pulsierenden Hauptstadt hat sie ihre musikalische Identität neu definiert. Mit einer monatlichen Hörerschaft von rund 19.000 auf Spotify bewegt sie sich mittlerweile in einem Spannungsfeld zwischen Hyperpop und Atzen-Rap – eine Mischung, die in der deutschsprachigen Musiklandschaft neue Akzente setzt. Nebenbei schockiert NIKE101 immer wieder mit ihrer Offenheit, so wagt sie es öffentlich über Drogenkonsum oder das Sexualverhalten zu reden und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Ihre Musik beschreibt NIKE101 als Soundtrack zum „Abschalten“ – weniger zum Nachdenken, sondern vielmehr, um den Moment mit Euphorie zu erleben. Obwohl ihre Texte weniger tiefgründig sind, sind sie außergewöhnlich präzise. Es geht darum, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen – eine Philosophie, die sie konsequent in ihrer Musik verkörpert.