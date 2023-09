Die Supererbin steht für Weiblichkeit, glamourösen Trash und sehr viel Liebe. Ihre musikalische Handschrift ist geprägt von Electropop, Deutschpunk und Post-Hardcore der 2000er. So bewegen sich auch ihre musikalischen Vorbilder zwischen Falco, Alexisonfire und Robyn. Wenn sie nicht gerade mit Sektglas in der Hand auf ihrer pinken Luftmatratze durch das Haifischbecken Musikbusiness schwimmt, steht sie mit goldenem Badeanzug und Space-Trousers hinter den Synthies. Ihren Sound beschreibt sie selbst als „Emo-Electro-Pop“ mit wahlweise deutschen und englischen Texten.

Die Supererbin trat erstmals 2018 in Erscheinung, als sie von den Grether-Schwestern (die deutschen Pop-Feministinnen überhaupt) aus dem Berghain Darkroom auf die Bühne der Berghain Kantine verfrachtet wurde. Sie absolvierte einige Auftritte, bei denen unter anderen auch Drangsal und Torsun Burkhardt (Egotronic) spielten. Mit Letzterem verstand sie sich so gut, dass sie gemeinsam den Song „Wie ein Mann“ schrieben, der von toxischer Männlichkeit handelt. Er ist auf dem aktuellen Egotronic-Album „Ihr seid doch auch nicht besser“ vertreten. Die Supererbin begleitet Egotronic außerdem auf ihrer Tour im März 2020 als Support-Act.

Ursprünglich stammt Die Supererbin aus Rheinland-Pfalz, lebte dann lange im Internet, bevor sie nach Berlin gezogen ist. Hier hegt sie eine innige Beziehung zum Print-Journalismus, wurde sie doch in der letzten Print-Ausgabe der Intro gefeaturet und erschien auch in der letzten Spex-Ausgabe. Im Oktober 2019 veröffentlichte sie ihre erste Demo-EP „My Cold German Heart“. Der Song „I Gave You A Home“ daraus landete auf Platz 4 der Rolling Stone „Lieblingssongs der Redaktion“-Playlist (1/2020).

Die Supererbin ist außerdem Videoartist und produziert alle ihre Videos selbst (an dieser Stelle sollte man auf das audiovisuelle Gesamtkunstwerk „Ketapeter“ verweisen). Aktuell arbeitet sie an ihrem ersten Album, das Ende 2020 erscheinen soll und für das sie weitere Songs mit dem Star-Produzenten Moses Schneider aufgenommen hat.