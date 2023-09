Das ist die 20-jährige norwegisch-irische Singer-Songwriterin, die in Berlin- Kreuzberg geboren und aufgewachsen ist.

Im April und August 2018 veröffentlichte sie ihre ersten beiden Singles auf "Martin Hossbach", einem Berliner Avant-Pop-Label unter der Leitung des Musik-Kurators und Supervisors Martin Hossbach.

"Down with You" und "Milk and Honey" wurden von und mit Mitgliedern von Isolation Berlin aufgenommen, einer der aufregendsten Indie-Rock-Bands Deutschlands der letzten Jahre. Die Singles haben bisher ein unglaubliches Feedback auf Spotify erhalten (800.000+ Plays für "Down With You" und 50.000+ Plays für "Milk and Honey").

Taras Musik ist sowohl Pop als auch Soul und verbindet rohen Gesang mit intimen Texten und zarten Melodien. Ihre erste EP "Dandelion" wurde am 9. November veröffentlicht. Sie enthält zwei neue Songs, "Diana" und "Till Till Tara". Beim Letzteren handelt es sich um ein norwegisches Volkslied und während "Till Till Tara", wie eine mystische Feier der Kindheitserinnerungen klingt, birgt "Diana" eine dunklere, persönliche Geschichte über den harten Weg zur Selbstakzeptanz.

Im Moment arbeitet Tara Nome Doyle an ihrem Debütalbum, das für Frühjahr 2019 geplant ist.