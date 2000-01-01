Logo - Motor Musik Berlin
When 'Airy Met Fairy
Labelservice

When 'Airy Met Fairy

“When ‘Airy Met Fairy produce deeply atmospheric and heartwrenchingly beautiful music” - Line of Best Fit

When ‘Airy Met Fairy sind das Projekt von der Isländerin Thorunn Egilsdottir und
dem Luxemburger Mike Koster. Das Duo erhält visuelle Unterstützung von Art
Director Runa Egilsdottir und dem französischen Produzenten Raphael Kindig. Runa
und Rapheal kreieren das komplette Artwork und alle Musikvideos. Die Band hat sich
2015 gegründet, ein Jahr später entdeckte sich der isländische Musiker Bardi
Johannsson (Bang Gang, Lady &amp; Bird, Starwalker), der ihre Debütsingle
“Intoxicated” produzierte. 2018 veröffentlichten When ‘Airy Met Fairy ihr
Debütalbum “Glow”, das von Medien wie Clash, Line of Best Fit, The 405, Louder
Than War und God is in the TV Lob erntete. Sowohl Konzerte haben sie überall auf
der Welt gespielt, von Tokio bis Prag, als auch Festivals wie The Great Escape,
Reeperbahn, Icelandic Airwaves und Eurosonic.

Folge When 'Airy Met Fairy

Die neustes Releases, die meisten Einblicke:

Website
Facebook

Releases

Cover: When 'Airy Met Fairy - Blanket Of Sorrow
Blanket Of SorrowWhen 'Airy Met Fairy
Cover: When 'Airy Met Fairy - Esprit De Corps
Esprit De CorpsWhen 'Airy Met Fairy

Videos

When 'Airy Met Fairy - Blanket of sorrow
When 'Airy Met Fairy - Blanket of sorrow
Motor Entertainment GmbH
Seelower Str. 5
10439 Berlin
ImpressumDatenschutzerklärung