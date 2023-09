When ‘Airy Met Fairy sind das Projekt von der Isländerin Thorunn Egilsdottir und

dem Luxemburger Mike Koster. Das Duo erhält visuelle Unterstützung von Art

Director Runa Egilsdottir und dem französischen Produzenten Raphael Kindig. Runa

und Rapheal kreieren das komplette Artwork und alle Musikvideos. Die Band hat sich

2015 gegründet, ein Jahr später entdeckte sich der isländische Musiker Bardi

Johannsson (Bang Gang, Lady & Bird, Starwalker), der ihre Debütsingle

“Intoxicated” produzierte. 2018 veröffentlichten When ‘Airy Met Fairy ihr

Debütalbum “Glow”, das von Medien wie Clash, Line of Best Fit, The 405, Louder

Than War und God is in the TV Lob erntete. Sowohl Konzerte haben sie überall auf

der Welt gespielt, von Tokio bis Prag, als auch Festivals wie The Great Escape,

Reeperbahn, Icelandic Airwaves und Eurosonic.