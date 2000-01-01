When 'Airy Met Fairy
“When ‘Airy Met Fairy produce deeply atmospheric and heartwrenchingly beautiful music” - Line of Best Fit
When ‘Airy Met Fairy sind das Projekt von der Isländerin Thorunn Egilsdottir und
dem Luxemburger Mike Koster. Das Duo erhält visuelle Unterstützung von Art
Director Runa Egilsdottir und dem französischen Produzenten Raphael Kindig. Runa
und Rapheal kreieren das komplette Artwork und alle Musikvideos. Die Band hat sich
2015 gegründet, ein Jahr später entdeckte sich der isländische Musiker Bardi
Johannsson (Bang Gang, Lady & Bird, Starwalker), der ihre Debütsingle
“Intoxicated” produzierte. 2018 veröffentlichten When ‘Airy Met Fairy ihr
Debütalbum “Glow”, das von Medien wie Clash, Line of Best Fit, The 405, Louder
Than War und God is in the TV Lob erntete. Sowohl Konzerte haben sie überall auf
der Welt gespielt, von Tokio bis Prag, als auch Festivals wie The Great Escape,
Reeperbahn, Icelandic Airwaves und Eurosonic.