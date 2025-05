Beeinflusst von Indie-Bands der Nullerjahre schlägt die Camping-Rock-Formation Zelten aus Braunschweig und Berlin mit Sounds zwischen Garage und Zeltplatz ein Lager in deinem Gehörgang auf, das jedem Unwetter standhält. Die Musik von ZELTEN ist wie ein Roadtrip ohne Plan: Spontan, direkt, die Dose Ravioli immer in Griffweite. Mit ihrer 2025 erscheinenden Debüt-Ep bringen sie sich für die Festivalbühnen und Clubs in Stellung. Also Heringe in den Boden, Gaskocher an und den Blick gen Sternenhimmel – die Zeltsaison beginnt!