Lex Lugner ist Hanuschplatzflow-Produzent der ersten Stunde. Der Beat-Bastler aus Salzburg-Taxham wohnt mittlerweile in Wien und ist, zusammen mit Brudi Yung Hurn, bei dem Label und Künstlerkollektiv Live From Earth gesignt. Seine Beats begleiten seit Jahren Künstler wie Crack Ignaz, Young Krillin, Yung Hurn und Rin. Zuletzt produzierte er zudem für Trapqueen Hayiti und man darf gespannt sein, wo Lex Lugner-Instrumentals demnächst noch zu hören sein werden. Weiterhin ist er als Live-DJ für Yung Hurn und als Solo-DJ in Clubs und auf Festivals unterwegs.