The Color of Iris kommen aus Mannheim und bringen den kalifornischen Sound – den Sound der Wüste – in ihre Stadt.

Das Klangbild ist bisweilen düster und immer intensiv, kantige Gitarrenriffs und drückender Groove. Dreckiger bis melancholisch-nachdenklicher Rock, vermittelt von einer ungewöhnlichen Baritonstimme. Keine Hintergrundmusik, sondern Musik, die einen zwingt, Teil des Moments zu sein. The Color of Iris ist nicht berechenbar, jeder Song ist ein besonderes Exemplar, eine eigene neue Farbe – akribisch aus dem Nichts geschaffen.