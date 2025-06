Der Wiener fing 2015 an, Beats zu produzieren und konnte sich dank viel Fleiß und Hustle schnell ein Standing in der Deutschrap-Szene aufbauen. Zu seinen Placements zählen inzwischen Namen wie Makko, Yin Kalle, Pan Kee-Bois, Okfella, Brown-Eyes White Boy und viele mehr. Wir freuen uns auf alles, was da noch kommt!