Der 2002 in Münster geborene Produzent und Samplemaker Onice hat sich in kürzester Zeit in der Producer-Szene etabliert. Mit nur 22 Jahren arbeitet er bereits mit Größen wie Beyazz, Rrotzer, Dano, Yung Vision und Sevi Rin zusammen.



Seine bisher größten Erfolge: Danos Hit „Licht Aus“ mit fast 20 Millionen Streams und Ibes „Oranssi“, das in Finnland mit Doppel-Platin ausgezeichnet wurde. Insgesamt hat Onice bald 100 Millionen Streams mit seinen Produktionen erreicht.