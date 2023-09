Multiinstrumentalist und Lead - Sänger Stephen Kelly schnappte sich Rhos Horan,

(Bass, Back Vocals) von seiner alten Band und zog mit ihm in die Hauptsadt um

Conn O’ Ruanaidh (Drums, Back Vocals) zu treffen. Ihr aktuellster Neuzugang ist

Sean O’Brien (Lead Gitarre, Back Vocals). Sie begannen zu proben, durch Irland zu

touren und sich einen Namen zu geben: „Wir nahmen das Demo für unseren ersten

Song „Down“ auf und das war es dann. Damit waren wir die Raglans.“



Der Name? Es ist aus dem berühmten Gedicht „On Raglan Road“ von Patrick

Kavanagh. „Jeder einzelne Schüler aus Irland ist in der Lage dir etwas über dieses

Gedicht zu sagen, es verkörpert quasi das Irische, erinnert uns an unsere Wurzeln

und daran wie alles begann.“



Nach einem Jahr in Dublin wurde die Band eingeladen eine Woche mit dem

legendären Morrissey Kollaborateur Boz Boorer aufzunehmen und zu produzieren.

„Es war großartig, in den Bergen von Portugal, eine Fahrtstunde vom nächsten

Laden entfernt“ sagt Stephen (24). „Das war unsere erste große Enthüllung und hat

uns sehr geholfen uns auf die Musik zu konzentrieren, die wir wirklich machen

wollen.“



Mit einem Bündel Material unterm Arm, begonnen die vier Jungs mit der Arbeit an

ihrer Debut EP „Long Live“, beeinflusst von sowohl aktuellen Indie/ Folk - als auch

von Hard Rock - Bands. Stephen erklärt „Da Rhos und Conn früher in Hard Rock

Bands gespielt haben, Sean seine eigene Clash - Style Musik schreibt und ich eher

der Folk-Typ bin, arbeiten wir alle gut zusammen, um den einzigartigen Raglans Stil

beizubehalten.“



Bei der Veröffentlichung im Mai 2012, war die EP gepolstert mit einer Kollektion aus

packenden Videos für die Singles „The Man From Glasgow“ und „Sand In My

Pockets“, beide produziert von dem talentierten , jungen Filmemacher Finn Keenan.

Aber schlussendlich war es der Favorit der EP „Digging Holes“, welcher der Band

ihren Bekanntheitsgrad sicherte.



Gemixt von Cenzo Townsend (Florence and the Machine, Snow Patrol, The Kaiser

Chiefs) und begleitet von einem weiteren eindrucksvollen Video von Keenan,

gewann die Single an Reichweite durch die weltweite Blogger-Welt, welche ihnen zu

300.000 Youtube Views verhalfen. Die Single wurde bei Cuckoo Records UK

veröffentlicht und zeigte, dass Raglans 2013 ein ernsthafter Mitstreiter der Indie-Welt

geworden sind. Im Sommer 2013 wurde ihre nächste Single „Natives“ veröffentlicht

und wieder gewannen sie rasenden Beifall für ihre eingängie Indie Mischung und

bekamen endlich einen Album Deal mit Independent Records LTD.



Raglans sind nun bereit im April 2015 ihr selbsternanntes Debut-Album zu

veröffentlichen. Produziert von dem Ivor Novello Award nominierten Jay Reynolds

(Elton John, Pulp, The Verve) und gemastert von Grammy Gewinner Brian Lucy

(The Arctic Monkeys, The Black Keys, Beck). „Natives“ und „Digging Holes“ sind

natürlich auch mit drauf, außerdem werden weitere zahlreiche radio-freundlichere

Hooks von den Iren erwartet. Es gibt jedoch ebenso sowohl dreckige, schlagkräftige

Gitarren Momente als auch gleichgültige Acoustics in der bevorstehenden Single

„(Lady) Roll Back The Years“. Wichtiger ist jedoch, dass Raglans sich nicht scheuen

sich in hymnischere Sounds zu vergraben, zum Beispiel mit dem hoffentlich baldigen

Festival Liebling „Not Now“, als auch mit der wiederbelebten, polierten Version der

Demo „Down“, mit der alles begann.



Das Album „Raglans“ umfasst einerseits die Gruppen - Vocals der The Lumineers,

die Multi-Instrumentalität von Of Monsters And Men und unterstreicht dennoch die

wesentlichen Post-Punk Einflüsse von The Libertines.

Die Raglans bereiten sich nun darauf vor, das Album zu promoten.



Das selbsternannte Debut-Album Raglans erscheint am 10.April 2015