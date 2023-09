Labelservice

We Invented Paris

“Melancholische Lebensfreude” sagt jemand – diese paradox anmutende Kombination beschreibt die Aura von We Invented Paris wohl am treffendsten. Musik für Maler und Bildhauer, für Balkone und Reisekoffer, am Flussufer und am Holzofen, zwischen sakraler Stille und pulsierendem Leben. Oder woran denkst Du, wenn Du “Paris” hörst?