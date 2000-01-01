Bobby San - Musikalisches Wunderkind und Autodidakt aus Paderborn (NRW) - mittlerweile wohnhaft in Berlin - ist das akustische Mastermind hinter dem einmaligen und grade Genre-revolutionierendem, brachialen Trap-Sound der 102 Boyz. Zudem ist er festes Crew-Mitglied und Live-DJ der grade schwer gehypten Crew aus Leer. Er arbeitet immer wieder sowohl mit in der Szene etablierten Künstlern, als auch mit frischen und vielversprechenden Newcomern. Einige Beispiele sind HAIYTI, GPC, CARAMELO, DONVTELLO, HUGO NAMELESS, DIETRICH oder YUNG COBAIN.

Inspiriert von den mystischen klängen der Memphis-Rap Tape Ära, gepaart mit der Soundästhetik der aktuellen 808 Atlanta Trap Producer und der Soundcloud-Emo-Generation-Z àla Lil-Peep u. XXXTENTACION ist Bobby San genau das Bindeglied zwischen freshem Underground und zeitgenössischem Mainstream im Bereich der urbanen Musik.

Doch nicht nur national macht er sich grade einen Namen: Zusammen mit seinem französischen Partner S.BOY bildet er das Producerduo THEHASHCLIQUE und produziert so auch für aufstrebende Newcomer der französischen HipHop und Rap Szene (RETRO X, FREEZE CORLEONE, LES ALCHIMISTES).