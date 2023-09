Houtan Abbasi wurde 1987 in Teheran geboren und ist aufgewachsen in Hamburg. In der, wie er sagt, westlichen Betonvorstadt von Hamburg beginnt er unter dem Namen Shaheat mit dem Schreiben seiner ersten Texte. Inspiriert von Rick Rubin gründet er als Label Freigeistmusika, eine Plattform vollgepackt mit jungen Talenten wie dem Rapper Mohammed Ali Malik, Chaouki, DJ Funkmachine und dem Hamburger Bassvirtuosen Kobes.

Mit mehreren Releases nimmt das Projekt langsam Fahrt auf und erste Szene-Größen wie Mo’Trip werden auf die Jungs aufmerksam. Mit dem letzten Release Projekt Elias erreicht seine Musik schließlich Nazar, der ihn als Gast auf sein Album Fakker Lifestyle holt. Aktuell schreibt Houtan für andere Künstler und arbeitet an eigenen Songs.