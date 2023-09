SOPHE ist das Solo-Projekt der Berliner Sängerin und Songwriterin Sophia Bicking. Eine Verschmelzung breitgefächerter Genres und Einflüsse, die über die Jahre aus der Beschäftigung mit der eigenen Stimme und der Tätigkeit in den unterschiedlichsten musikalischen Projekten gewachsen ist. Die klare, warme Lead-Stimme schwebt über sich verzahnende Backgroundgesänge und thront mal über poppigen, mal über jazzigen Harmonien. SOPHEs Sound ist eine Emanzipation von erwarteten Hörgewohnheiten und trotzdem authentische und berührende Popmusik. Sie klingt fast so, als verabredeten sich Joni Mitchell, Nai Palm, Florence And The Machine und Frank Ocean zum Jammen, während Lianne La Havas und Jeff Buckley im Nebenzimmer eine neue melancholische Ballade erträumen.