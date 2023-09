Stunde Null für stegmiller

Jeder kennt sie: Momente, die von Heute auf Morgen eine Welt auf den Kopf stellen. Doch nicht immer fühlt sich Leben danach automatisch leichter an. Dunkle Tage, lange Winter.

Es scheint so, als wären sie lange Zeit ziemlich dicke mit stegmiller gewesen. Verständlich also, dass da die Sehnsucht nach einer Maschine wächst, mit der man zurückreisen kann; zurück zu den Sonnenseiten. Ja, auch diese gab es in seinem Leben, das weiß nicht nur Jeder, der in die musikalische Vergangenheit des 30jährigen Wahlberliners reist, sondern auch Diejenigen, die seine Songs hören!

Denn trotz viel Melancholie und Vergangenheitsbewältigung: Seine Songs sind die pure Lebensfreude. Zeitmaschine ist das Kapitel 1 aus der Geschichte eines Mannes, der sein halbes Leben der Musik verschrieben hat und nun endlich bei sich angekommen zu sein scheint. Mit einer unfassbaren Detailverliebtheit und seiner unverwechselbaren Stimme zeichnet stegmiller darin Bilder seines Achterbahn-Lebens, die seine Hörerschaft Kopfkinoartig mitnehmen auf eine hoch emotionale Zeitreise.

stegmiller ist Pop, Pop mit Tiefgang und immer auch ein bisschen E-Gitarre, seine Melodien sind anders und seine Texte gnadenlos persönlich. Aber vor Allem sind Er und seine Musik eines: Ehrlich! Wenn es also Zeitmaschinen gäbe, dann wäre die einzig sinnvolle Entscheidung jetzt nicht einzusteigen, denn die beste Zeit fängt gerade erst an!

Die von Christian Neander (Selig, Alice Merton, Christina Stürmer) und Michael Tibes (Udo Lindenberg, Helloween, Ingo Pohlman) produzierte Single Zeitmaschine, die von Kiko Massbaum (Roger Cicero, Rea Garvey, Parallel) gemischt wurde, erscheint am 15.07.2022 über Motor Entertainment, und wird gefördert durch die Initiative Musik.