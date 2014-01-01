Mit einem Antrieb aus Visionen und einem Lenkrad ohne Kompromisse steuert Marco Olbert, Musikproduzent, DJ, Querdenker und Gründer von Beans & Bacon, sein Raumschiff durch die Galaxie - immer auf der Suche nach den Originalen, nach denen die ebenfalls Dinge auf ihre eigene Art und Weise machen.



Seit der Gründung 2014 beschäftigt sich das Mannheimer Musiklabel mit dem Vertrieb elektronischer Musik. Mit dem Fokus etwas Neues und Eigenes zu schöpfen, reicht ihre Diskografie von minimalistischem Techno über melodiösen House bis hin zu Electronica mit Popeinflüssen. Ziel ist es Raum für intensive Momente zu schaffen; auf lange Sicht ein Gefühl zu kreieren, das begleitet und bleibt.



Ursprünglich aus dem Hip Hop kommend, bewahrte sich Marco die von dort adaptierte Idee einer Crew, einer kleinen urbanen Familie. Diese Arbeitsweise ist das, was sein Label zusammen hält und zu dem macht, was es ist.



Neben der Haupttätigkeit als Musiklabel fungiert Beans & Bacon auch als Management, Veranstalter selektiver Events und seit 2017 auch als Vertrieb der eigenen Label-Kollektion. Wir freuen uns sehr ihr nun mit seiner eigene Verlagsedition Edition B&B Publishing bei Motor Songs zu begrüßen.