Schon in jungen Jahren weiß Fidi, inspiriert durch die Hip-

Hop-Gruppe „Die Fantastischen Vier“, ich will Rapmusik machen!

Er schreibt erste Texte und beginnt gegen Freunde im Freestylen

anzutreten. Nach ersten Auftritten, unter anderem bei der „Fète

de la Musique“, entsteht 2002 Fidis erstes Album „Aller Anfang ist

schwer“. 2004 gewinnt er das Freestyle-Battle „Castle East Side

Jam“ und die zweite Platte „Alle Jahre wieder“ entsteht.

Mit einem Freund gründet er das Duo „Spassticker“, die beiden

beginnen, als Crew aufzutreten. 2006 schließt Fidi seine

Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen ab und fasst

gleichzeitig den Entschluss, sein eigenes Studio zu bauen und

seine freie Zeit verstärkt dem Sprechgesang zu widmen.

2011 trifft Fidi mit einem Freund bei einer Session in Neukölln

auf 2 weitere rapbegeisterte Jungs – “Die Musterschüler” sind

geboren, schnell erscheint das erste Album der Vier. Neben seinem

Studium der Sozialen Arbeit und dem Engagement für Barrierefreiheit,

etwa als Jurymitglied des Inklusions-Filmfestivals

„Klappe auf!“ 2013 in Hamburg, treibt Fidi nun sein Solokarriere

voran. Dieses Frühjahr ist es soweit: Das neue Album „Ich mach

das mit links“ ist da.