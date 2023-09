Eigentlich hat der Däne Tomas Høffding alles im Leben was er sich immer wünscht. Er ist glücklich verliebt. Er spielt als Sänger und Bassist des Trios WhoMadeWho in einer Band, die dank ihres augenzwinkernden Disko-Indierocks und ihrer enthusiastischen Shows international stets tosenden Applaus erntet. Und er besitzt mit ein paar Freunden ein altes Bauernhaus in Schweden, in das er sich nach anstrengenden Tourneen und nervenaufreibenden Studiosessions zurück ziehen kann. Trotz der perfekten Rahmenbedingungen fehlte dem Mann aus Kopenhagen aber bis vor kurzem etwas. Etwas, das er allein erschaffen hat, dessen Form nur er bestimmt. Etwas, durch das er sich künstlerisch vom WhoMadeWho Sound emanzipiert und zudem seine Kollegen Jeppe Kjellberg und Tomas Barfod allerhöchstens gut gemeinte Tipps beisteuern dürfen.