vini baby ist ein Rapper, der es schafft, den Nerv der Zeit zu treffen – sei es durch sarkastische Seitenhiebe auf Berliner Datingklischees, politische Kritik in Tracks wie „Fick die AfD“ oder reflektierte Einblicke in das eigene Gedankenkarussell. Mit seiner ehrlichen und nahbaren Art hat er sich eine stetig wachsende Fanbase aufgebaut und bereits mit Songs wie „Love in Berlin“ über 2 Millionen Streams erzielt.

Bekannt für seine chilligen Lo-Fi-Beats, überschreitet vini baby regelmäßig Genregrenzen und fühlt sich auch in moderneren Klang-Gefilden wie DnB und Indie-Rock wohl. Er begeistert mit seinen energiegeladenen Live-Auftritten und mischt derzeit die Wiener Musikszene auf, wo er sich intensiv vernetzt und neue musikalische Wege erkundet.

Mit seinen pointierten Texten und einem Sound, der entspannt und introspektiv zugleich ist, hat sich vini baby als eine der spannendsten Stimmen der deutschsprachigen Rap-Szene etabliert – und die Reise geht weiter.