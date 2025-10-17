Logo - Motor Musik Berlin
vini baby: Frauenrock (feat. Kevin Cool)
Release

17.10.2025

Artist

vini baby

Verlag

Ein „Frauenrock“ – was soll das eigentlich sein? Kevin Cool und vini baby hinterfragen auf ihrer neuen Single Geschlechterrollen und stylen ab mit Rock und Kleid. Auf einem Gorillaz-Type-Beat von TUN (u. a. Ski Aggu, VICKY, Bibiza) wird sich auf punkige Art und Weise über Klischees lustig gemacht. Zu dem Track wurden Reels mit entsprechenden Frauenrock-Outfits vor Augen der Öffentlichkeit abgedreht. Provokativ, rotzfrech und mit einer klaren Message: Sei, wer du sein willst. 

