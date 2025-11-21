Release
21.11.2025
Artist
Verlag
vini baby: GZSZ (feat. Kevin Cool)
Mit „GZSZ“ greifen vini baby und Kevin Cool das emotionale Chaos heutiger Beziehungen auf – verpackt in einen dreckig-schönen Jerk-R&B-Beat von Producer TUN (u. a. Bibiza, Ski Aggu, VICKY).
Kevin Cool liefert die melancholisch-verhallte Hook à la The Weeknd und packt dabei seinen Wiener Schmäh aus („babyschatzi“). vini baby kontert mit einem introspektiven Conscious-Rap-Part, der unter die Haut geht.
Der Titel spielt auf die gleichnamige Kult-Soap an – und spiegelt genau das wider: mal gute, mal schlechte Zeiten. Das Yin und Yang der Liebe.