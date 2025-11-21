Mit „GZSZ“ greifen vini baby und Kevin Cool das emotionale Chaos heutiger Beziehungen auf – verpackt in einen dreckig-schönen Jerk-R&B-Beat von Producer TUN (u. a. Bibiza, Ski Aggu, VICKY).

Kevin Cool liefert die melancholisch-verhallte Hook à la The Weeknd und packt dabei seinen Wiener Schmäh aus („babyschatzi“). vini baby kontert mit einem introspektiven Conscious-Rap-Part, der unter die Haut geht.

Der Titel spielt auf die gleichnamige Kult-Soap an – und spiegelt genau das wider: mal gute, mal schlechte Zeiten. Das Yin und Yang der Liebe.