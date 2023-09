Das Album wurde von Frontmann Gerdus Oosthuizen produziert und an verschiedenen Orten in Südafrika aufgenommen. Als Basis wurde dazu ein Aufnahmestudio in einem Strandhaus, in Onrus, in der Nähe von Kapstadt eingerichtet, in dem die Musiker zu einem Großteil der Aufnahmezeit für das Album zusammenlebten. Die Idee war, die rohe Intensität der Live-Performance der Band einzufangen. Die Arbeit im Studio begann direkt nach ihrer dreimonatigen Tour durch Deutschland und die Schweiz, auf der die Band viele neue Fans gewonnen hat. “Lullabies for the Restless” fängt diese Intensität und Energie, die live auf der Bühne produziert wird, sehr gut ein, ohne dabei

die Empfindlichkeit zu verlieren, die durch ein Studio Album transportiert wird. Vor allem der markante Folk Sound des Quartetts wird durch den vier Sound des Quartetts wird durch den vierstimmigen Harmoniegesang, der vom klassischen Folk bis hin zum Crooning der 50er Jahre geprägt ist, hervorragend eingefangen. Insbesondere die körperliche und gesangliche Präsenz von Frontmann Gerdus Oosthuizen treibt die durchweg sehr positiven Songs enorm an und animiert den Zuhörer zum Mitklatschen und -stampfen.

Der Name “Sons of Settlers” wurde von den Bandmitgliedern mit dem Gedanken an die Universalität des Menschen gewählt. Sänger und Frontmann Gerdus Oosthuizen weiß, dass der die Wahl des Namens fragen aufwirft:

„As a band we wish to not make any specific political statement, especially given the sensitive nature of the South African political climate as it stands right now. I know that our name raises many questions, especially given our obvious colonial heritage, but the point that we are trying to make is actually that being a son or daughter of

somebody that have settled somewhere is one of the more relatable things that unify all beings on this planet.

All of our ancestors moved around from one place to the other and made homes somewhere. Whatever your means of travel, over the sea, over land, by plane, it really doesn’t matter, ultimately we are all from the one same family called the human race and disputing our heritage is really wasting recourses and time that could be spent on

making this world a better place for each person to be in it.“

„We’re all settlers“