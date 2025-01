Die Saftboys übersetzen alte Westberliner Attitüde in aktuellen Zeitgeist. Auch 2025 verzaubern sie die treue Hörerschaft mit ihrer sympathischen Ignoranz. Ihre Markenzeichen: Verpixelte Gesichter, geistreiche Punchlines und harte Bässe. In der Freizeit macht das vielseitige Künstlerkollektiv eher durch Verschönern von Nahverkehr und Nachbarschaft sowie ruhmreiche Kneipenauftritte auf sich aufmerksam.



Die fünfköpfige Front bestehend aus Wena, Faut, Günther Fresh, Flex und Obi One ist bereit, wieder die Bühnen der Republik zu sprengen. Bitte Schienbeinschoner mitbringen.