Sly wuchs Mitte der 90er Jahre im hessischen Pfungstadt zwischen Frankfurt am Main & Mannheim auf und spielte seit seiner Schulzeit als Frontmann in einer Crossover Band. Er schrieb die englischsprachigen Texte, komponierte eine Vielzahl an Songs der Rockband und sammelte dabei über 10 Jahre Bühnen-Erfahrung bei regionalen sowie überregionalen Club- und Festivalshows.

Bis er 2017 anfing auf deutsch zu rappen und zwei Jahre später Trap für sich entdeckte. Seit 2019 veröffentlicht Sly melodiöse sowie meist tiefgründige Songs und drückt damit dem hypermaskulinen Deutschrap-Genre seinen eigenen, emotionalen Stempel auf. Dabei bewegt er sich musikalisch ganz im Stile der aktuellen amerikanischen Hip-Hop New Wave um Szene-Größen wie Drake, Travis Scott oder Polo G.



Mit wahren Geschichten aus seinem Leben gibt Sly in seinen Songs einen Einblick in seine Welt. Dabei thematisiert er sowohl positive als auch negative Erfahrungen und verarbeitet diese in seinen ehrlichen Texten. Über die Jahre entwickelte der junge Künstler dabei eine klare Vision:

Mit einer hoffnungsvollen, positiven Message möchte Sly seinen Zuhörern mit seiner Musik vermitteln, dass man niemals alleine ist und immer ein Funke Licht in der Dunkelheit steckt.



Sly steht nach seiner Definition für "Somebody Loves You" - sein Motto und Leitspruch in seiner Kunst, der sinngemäß besagt, dass es jemanden gibt, der einen so liebt wie man ist. Mit einer gleichnamigen Modemarke und einer wachsenden, aktiven Fangemeinde entstand 2021 eine kleine Bewegung mit der Mission durch Liebe den Hass auf der Welt zu besiegen.

Seit 2019 veröffentlichte Sly Alone erfolgreich mehrere Singles und EP's, ein Mixtape und 2021 sein erstes Mini-Album "Gesegnet" über das Label von Rapperin Haiyti. Aufgrund der schnell wachsenden Hörerschaft performte Sly bereits direkt nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen seine ersten Solo-Shows und war Support-Act auf der Deutschland-Tour seines musikalischen Kollegen YFG Pave.