Little Ashes stammt aus aus Venice, an der Ostküste der USA. Er ist bereits unter anderem Namen seit Jahren mit Musik erfolgreich und kennt auch die Schattenseiten des Lebens als Künstler. Vor genau einem Jahr schloss er sich mit seinen Geistern in sein Apartment ein und schrieb, frei von den Konventionen des Musikbusiness, ein Album um seine eigene Welt, welches die klassischen 12-Tracks eines Popalbums überwindet.

Das Album entstand eigentlich nur für Little Ashes selbst, aber dass Musik in seiner reinen Form überzeugen kann, hat sich gezeigt: Binnen kürzester Zeit versammelte sich eine illustre Zahl von kreativen Köpfen um den Künstler, Komponisten, Produzenten und Multi-Instrumentalisten.

Little Ashes Umfeld stellte seine Fähigkeiten zuvor in den Dienst von Größen des weltweiten Showgeschäfts wie u.a. Daft Punk, Frank Ocean, Pharrell Williams, Beyoncé, Lady Gaga, Robin Thicke, Alicia Keys, Jason Mraz, Pink, Jessie J und Lana del Rey. Musikalisch injiziert von den ersten Demos und vereint durch die Begeisterung für progressives Denken und das Verschmelzen verschiedener Medien und Kunstformen, entwickelte diese Kreativ-Zelle gemeinsam die musikalische und visuelle Erscheinung des Projekts und produziert derzeit das erste Video.