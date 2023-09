Kyle Pearce ist ein australischer Singer-Songwriter, der mittlerweile in Düsseldorf wohnt. Seine Musik ist ein Mix aus Akustik- und Popfeinheiten, in welchem jeder etwas findet mit dem er sich identifizieren kann. Als eine Hälfte des Duos „QPD“ spielte er jahrelang intensive Konzerte und tourte mit australischen Legenden wie Jack Jones, Steve Balbi & Rick Price



Seine einzigartige Stimme & Songwriting und seine emotionalen Live Auftritte, verhalfen ihm zu Aufnahmen mit Australiens Top-Produzenten. Internationale Labels und Produzenten aus Europa zeigten plötzlichen großes Interessen an diesen Projekten. 2013 entschied sich Kyle Pearce dann schließlich nach Düsseldorf zu ziehen, um seine Karriere auch international zu erweitern.



Hier wurde Kyle Pearce von der europäischen Elekto-Szene angelockt und arbeitete mit ein paar ziemlich bekannten DJs und Künstlern, wie z.b Junge Junge zusammen, deren Kollaboration ‚Beautiful Girl‘ bereits 5 Millionen Mal auf Spotify gestreamt wurde. Der hypnotisierende Mix aus Deep Grooves, Akustikgitarren und seiner einzigartiger Stimme verhalfen ihm zu weltweiter Anerkennung.

Live kann man ihn auf Festivals oder in Clubs, also Solo-Artist oder Duo an der Seite von DJs erleben. Er spielte bereits auf Festivals wie Melt Festival, Sofia Live Club, Helene Beach Festival und Tribehouse.