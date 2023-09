Drum Quixote - seines Zeichens Allround-Talent und kreatives Mastermind hinter dem Mischpult und an den Effekten von wirscheissengold. Der musikalische Kosmopolit bewegt sich stets zwischen den Genre-Welten und lässt sich von ihnen jedes Mal aufs Neue inspirieren. Als Beat-Virtuose liefert er den Klangteppich für die Erzählungen von Sickless und bildet mit ihm eine kreative Symbiose. Seine musikalischen Ursprünge liegen in der elektronischen Musik, wo er sich nach wie vor in unterschiedlichen kreativen Kanälen und Formationen auslässt. Dabei vereint er nicht zuletzt auch seine Passion für audiovisuelle Installationen, welche im Projekt Lichtgestalten eine weitere kreative Heimat gefunden haben.