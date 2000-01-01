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Moka Efti Orchestra
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Moka Efti Orchestra

Mit „Zu Asche, Zu Staub” hat sich das Moka Efti Orchestra 2018 und 2019 zu einem ungeahnten Höhenflug erhoben. Geboren aus dem Bauch der international erfolgreichen TV-Serie Babylon Berlin, bringt das 14-köpfige Ensemble um die Komponisten Nikko Weidemann und Mario Kamien sowie den Saxophonisten/Arrangeur Sebastian Borkowski die Musik und das Lebensgefühl der 20er-Jahre zurück. Mit diesem ergreifenden Sound sind sie aus der deutschen Live-Landschaft nicht mehr wegzudenken und spielten überdies auch umjubelte Konzerte im Ausland.

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