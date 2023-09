Wer $oho Bani bisher nur von Party-Brechern wie „Inzidance“ oder „Olympia“ kannte, der/die dürfte auf „Träum $oho“ vielleicht das ein oder andere Mal überrascht werden. Nachdem der Berliner vor kurzem bereits seine restlos ausverkaufte „Träum $oho“-Tour mit jeder Menge Abriss-Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz gespielt hat, folgt nun nämlich das gleichnamige Tape zu Tour, dass mehr Abwechslung ins $ohos Sound bringt, als gedacht.

Und gerade, weil bei $oho Bani (und ganz besonders auf seinem aktuellen Tape) so viele verschiedene Genres und Moods aufeinandertreffen, gibt es auf „Träum $oho“ auch mal ruhigere Momente, die den Rapper von einer verletzlichen, nachdenklichen Seite zeigen. Eines kann man $oho Bani damit auf keinen Fall vorwerfen: Langeweile. „Träum $oho“ ist Abwechslung pur, hier verbirgt sich hinter jedem Song ein neuer Sound. Welche Einflüsse $oho Bani dabei am besten zu Gesicht stehen, kann jede:r für sich selbst entscheiden, doch mit „Träum $oho“ ist das bunte Sound-Buffet eröffnet, an dem sich die sich $oho Bani Fans nach Lust und Laune bedienen dürfen!