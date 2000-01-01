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Sickless

Sickless – Stuttgarter Fackelträger und HipHop Künstler - erzählt Geschichten aus dem täglichen Dasein, gebettet auf eine experimentelle Klangkulisse fernab jeglichen Genregrenzen mit Einflüssen aus Soul, Funk, Jazz und Elektro. In seinen Texten und Releases verarbeitet er auch ein Stück seiner Reise aus dem Jugendhaus der schwäbischen Provinz auf die Bühnen der großen HipHop-Legenden.

Nach Jahren musikalischer Durchreise gründete Sickless im Jahr 2011 das Kreativkollektiv wirscheissengold und vereint damit einen Erfahrungsschatz aus motivierten und talentierten Freunden in einem Netzwerk. Zusammen mit seinem DJ und Produzenten Drum Quixote zeichnet er eine musikalische Melange aus traditionellem Boombap, verträumten samplebasierten Instrumentalen und einfachen wie treffenden Erzählungen.

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Sickless - Gangsigns & Küsse (prod. by Drum Quixote & Josen45)
Sickless - Gangsigns & Küsse (prod. by Drum Quixote & Josen45)
Marz feat. Lakmann & Sickless - Wer Aaaahh sagt RMX (prod. by Dexter)
Marz feat. Lakmann & Sickless - Wer Aaaahh sagt RMX (prod. by Dexter)
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