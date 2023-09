Smarte Raps, treibende Bässe, fette Gitarren, Bläser-Power und souliger Gesang – das ist Grundfunk. Die zwanzigarmige Big-Band aus Mainz macht Rapmusik, aber nicht nur: Pop, Rock, Jazz, Elektro und selbst klassische Elemente finden sich im genre- übergreifenden Soundmix.

Mit dem Album „Wahnsinn ist meine Lieblingsfarbe“, das am 24.06.2022 auf Motor Music erscheint, setzt Grundfunk einerseits musikalisch einen Kontrapunkt zum aktuellen Minimalismus – eingängige Melodien, überraschende Arrangements sowie Gitarren-, Posaunen- oder Saxofonsoli sorgen für einen vollen und warmen Sound. Andererseits hebt sich Grundfunk auch inhaltlich vom Gros der Rapszene ab: Nonsens sucht man vergebens. Stattdessen werden in den deutschen Texten auch ernsthafte Themen wie Sexismus oder die Pflegesituation in Deutschland unterhaltsam verpackt.

Grundfunk wurde 2012 als Studio-Projekt der beiden Rapper Arro und KFJ sowie Produzent Simon mit dem Debütalbum „Bitte kommen“ gestartet. 2016 folgte das Album „Zeitgeistexpress“, welches von zwei Dritteln der Kernbesetzung veröffentlicht wurde (unter dem Bandnamen „Arro G.2 & Si-MoN“) und ebenfalls ins Liveprogramm der Band eingeflossen ist.

Die drei Bandgründer haben seit 2012 eine Reihe erstklassiger Musiker*innen um sich geschart, um die sehr melodiösen und energetischen Songs live umzusetzen. Heute tritt Grundfunk als 10er-Kombo auf – inklusive Gesang, Posaune, Saxophon, Trompete, Gitarren, Bass und Drums.