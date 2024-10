Dopr4h, geboren in Berlin, ist eine aufstrebende Künstlerin, Produzentin und Songwriterin, deren musikalische Reise bereits als Kind begann. Ihre Texte reflektieren Themen wie Selbstfindung, Wachstum und die Challenges, die sich ihr auf der Suche nach ihrer Wahrheit stellen. Mit einer eindringlichen Stimme und prägnanten Beats erzeugt sie eine unverwechselbare Atmosphäre in ihrer Musik.

Anfang 2024 nahm Dopr4h an den prestigeträchtigen „Mix with the Masters“-Sessions in Paris teil, wo sie ihr handwerkliches Können verfeinerte und wertvolle Einblicke von Branchenexperten erhielt. Diese Erfahrung erweiterte ihren kreativen Horizont und inspirierte sie zu neuen künstlerischen Experimenten.

Dopr4h arbeitet auch vermehrt mit internationalen Künstlern, wie z. B. der US-Rapperin Wowashwow oder Akosia, zusammen.