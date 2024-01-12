Julia Montez: Indie-Rock aus Leipzig

Julia Montez ist mehr als eine Band, sie ist ein musikalisches Erlebnis, das von Singer/Songwriter S.C. Roth ins Leben gerufen wurde.

Die klangliche Magie entsteht aus Roths einfühlsamen Gesang und der geschickten Handhabung seiner Gitarre, unterstützt von einem harmonischen Ensemble - Hintergrund-Vocals von Anna W., Volker Charné am Bass und Der Fuller am Schlagzeug - das auf und abseits der Bühne eine einzigartige klangliche Einheit formt.



Ihre englischsprachige Musik entführt das Publikum auf eine fesselnde Reise durch die facettenreichen Landschaften des Indie-Rock und -Pop. Dabei verschmelzen von Electro-Folk inspirierte Elemente nahtlos mit einem atmosphärischen Sound, der Erlebnisse und Emotionen in Melodien verwandelt.

Am 12.01.2024 präsentieren Julia Montez ihr neues Album “CounterParts”. Diese Veröffentlichung verspricht ein Eintauchen in die schlichte Schönheit und Tiefe ihrer Musik. Die Lieder schaffen nachdenkliche Momente und begleiten die Zuhörer durch ihre eigenen Empfindungen und Erfahrungen.



